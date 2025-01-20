Corriere dello Sport: “Fiorentina in crisi profonda. Squadra incapace di reagire. Poco ottimismo”

La Fiorentina ha raccolto solo due punti nelle ultime sei gare

La Fiorentina è in una crisi profonda, ormai lontana dall'identità e dalla grinta che l'avevano portata al terzo posto a dicembre. Il pareggio contro il Torino, ottenuto nonostante l'inferiorità numerica dei granata per un'ora, ha confermato le difficoltà tecnico-tattiche e mentali della squadra. I tifosi hanno espresso il loro dissenso con fischi e cori, riflesso di una prestazione priva di carattere.

La Fiorentina ha raccolto solo due punti nelle ultime sei gare, scivolando al sesto posto. Contro un Torino decimato da assenze e infortuni, la squadra viola ha mostrato un atteggiamento passivo e privo di idee, sprecando il vantaggio iniziale di Kean.

Il secondo tempo è stato disastroso, culminando nel pareggio di Gineitis, favorito da un errore difensivo di Comuzzo. La squadra sembra incapace di reagire, lasciando poco spazio all'ottimismo per il futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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