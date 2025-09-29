29 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:01

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Fiorentina fischiata e respinta. Ma dal Viola Park tutto tace”

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Fiorentina fischiata e respinta. Ma dal Viola Park tutto tace”

Redazione

29 Settembre · 09:46

Aggiornamento: 29 Settembre 2025 · 09:46

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

Malcontento era stato già espresso dopo la scorsa partita al Franchi

La Fiorentina cerca il saluto dei propri tifosi, che però la fischiano respingendola sotto la curva. Questo racconta l’immediato post gara di ieri a Pisa. La contestazione dei sostenitori viola dà seguito al malcontento di domenica scorsa al Franchi, dove una pioggia di fischi ha travolto la squadra. “Tirate fuori le palle”, “Rispettate la nostra maglia”, “Meritiamo di più” i cori più gettonati post Como. Le tensioni proseguono inevitabili, anche se tutto tace al quartier generale della Fiorentina, il Viola Park. Nessuna manifestazione di sdegno per iscritto, ma c’è da credere che arriverà presto se non cambierà qualcosa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio