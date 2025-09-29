Corriere dello Sport: “Fiorentina fischiata e respinta. Ma dal Viola Park tutto tace”

La Fiorentina cerca il saluto dei propri tifosi, che però la fischiano respingendola sotto la curva. Questo racconta l’immediato post gara di ieri a Pisa. La contestazione dei sostenitori viola dà seguito al malcontento di domenica scorsa al Franchi, dove una pioggia di fischi ha travolto la squadra. “Tirate fuori le palle”, “Rispettate la nostra maglia”, “Meritiamo di più” i cori più gettonati post Como. Le tensioni proseguono inevitabili, anche se tutto tace al quartier generale della Fiorentina, il Viola Park. Nessuna manifestazione di sdegno per iscritto, ma c’è da credere che arriverà presto se non cambierà qualcosa. Lo scrive il Corriere dello Sport.