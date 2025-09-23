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Corriere dello Sport: "Fiorentina, confronto al Viola Park. Informato a distanza anche Commisso"

Ieri il confronto tra allenatore, calciatori e dirigenti, a vegliare anche Commisso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2025 11:09
Corriere dello Sport: "Fiorentina, confronto al Viola Park. Informato a distanza anche Commisso" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Niente giorno di riposo per la Fiorentina che ieri si è regolarmente allenata. Il gruppo si è confrontato ieri al Viola Park, scrive il Corriere dello Sport, tra allenatore e calciatori, tra allenatore e dirigenti, sempre con il presidente Commisso a distanza ma vicino e informato su ogni passaggio. Probabilmente niente di diverso da quella che è la vita al centro sportivo, dove i confronti sono quotidiani e a più livelli.

Ma che stavolta fossero soprattutto più necessari, non ci sono dubbi. Lo imponeva e lo impone ancora un inizio di stagione che nessuno si aspettava lì al Viola Park in scia a mercato e dichiarazioni d’intenti di ben altro tenore. E probabilmente, anzi sicuramente, le aspettative hanno fatto da acceleratore alla contestazione della Curva Fiesole.

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