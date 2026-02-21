Corriere dello Sport: “Fiorentina all’italiana nel segno di Commisso. In Europa con 9 azzurri titolari”

In tempi in cui il calcio italiano s’interroga pensieroso sulla crisi d’identità che sta attraversando (non da oggi) e che spesso produce effetti negativi a livello di club (e ora grandi preoccupazioni intorno alla Nazionale di Gattuso verso i playoff di marzo con vista sui Mondiali americani), la Fiorentina rappresenta un aiuto virtuoso al pallone di casa nostra. Nel modo più lineare ed efficace:puntando sui giocatori con il tricolore impresso sulla carta d’identità. A Bialystok, giovedì sera, Vanoli ne ha messi in campo nove su undici dal primo minuto e nove sono rimasti fino all’84’. Ma in panchina ce n’erano altri nove, tutti italiani e, Fagioli escluso, tutti della Primavera di Galloppa, che ovviamente per il suo percorso segue in toto le orme della prima squadra in una scelta fatta dalla Fiorentina su indicazione precisa di Rocco Commisso fin dal giorno dell’arrivo a Firenze nel giugno 2019.

I nove italiani in Polonia sono un numero davvero alto per usi e costumi a queste latitudini da parte dei club italici, con una specifica che aggiunge valore al merito: giovani (a volte molto giovani, tipo il ventenne Fortini e i ventunenni Comuzzo e Ndour) o meno giovani, ma quasi sempre per non dire sempre ognuno di essi con spruzzate addosso d’azzurro del presente o del recente passato. In campo c’erano anche Lezzerini, Ranieri, Mandragora, Fabbian, Fazzini e Piccoli.Poi è entrato anche Parisi. La stella del gruppo violazzurro è ovviamente Kean, rimasto giovedì a Firenze. Il tutto può stridere con la stagione complicata dei viola, ma questa è dovuta a tante cause e peccati originari.

Il gruppo di Vanoli è quello che contiene meno stranieri (12) insieme a quelli di Cagliari e Cremonese in tutta la Serie A (e 15 sono i calciatori autoctoni di nascita nonché di passaporto). Contro il Como la Fiorentina ha affrontato sedici stranieri su sedici impiegati da Fabregas, i viola ne ha schierati otto tra primo e secondo tempo. In questi tempi in cui il calcio italiano eccetera eccetera, la Fiorentina una strada la sta indicando. Lo riporta il Corriere dello Sport.