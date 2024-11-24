Corriere dello Sport: “Fiorentina a caccia di continuità. Ma occhio a sottovalutare il Como”

La Fiorentina affronta oggi il Como in trasferta

La Fiorentina affronta oggi il Como in una trasferta che metterà alla prova la capacità della squadra di riprendere il ritmo dopo una lunga pausa. I viola puntano alla settima vittoria consecutiva in Serie A e al nono risultato utile di fila, con l'obiettivo di confermare il loro ottimo stato di forma e dimenticare la recente sconfitta in Conference League contro l'Apoel Nicosia.

La svolta stagionale è stata la sconfitta contro l'Atalanta, dopo la quale la squadra ha iniziato un percorso di crescita costante. Secondo l'allenatore Raffaele Palladino, quell'esperienza ha evidenziato il potenziale del gruppo, che è diventato sempre più coeso. Questo spirito di squadra, favorito da un ambiente unito e da un'alchimia tra vecchi e nuovi giocatori, rappresenta uno dei segreti del successo viola.

L'avversario di oggi, il Como, non va sottovalutato nonostante un momento difficile e una striscia negativa di sette partite senza vittorie. Guidato da Cesc Fabregas, tecnico giovane e preparato, il Como ha mostrato un gioco offensivo e ha già battuto l'Atalanta, unico avversario capace di fermare la Fiorentina in campionato. Palladino, che ammira il lavoro di Fabregas, ha avvertito i suoi di non abbassare la guardia. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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