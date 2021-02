Corriere dello Sport, Fiorentina, 0 gol dalla panchina: è un dato che deve far riflettere

La responsabilità a dispetto dei soli 21 anni è persino doppia. Sì perchè fin qui dalla panchina di gol non è arrivato nemmeno uno. I viola sono con Cagliari, Parma e Crotone uno dei quattro club che non sono stati in grado a cambiare destino delle gare sfruttando le cinque sostituzioni. La Fiorentina deve invertire la tendenza e non può più aspettare: gli scontri diretti per la permanenza in Serie A rappresenteranno il bivio. E Vlahovic non intende sbagliare nemmeno no dei prossimi “set point”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

