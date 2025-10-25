Corriere dello Sport: “Finalmente Fagioli! Si era eclissato, ora è stato ritrovato. Gli serve continuità”

Finalmente Nicolò Fagioli. A Vienna il centrocampista piacentino ha dato il segnale che tutti aspettavano, offrendo una prestazione all’altezza delle sue capacità. Quelle ammirate fin dalle giovanili della Juventus e che lo hanno reso uno dei giocatori italiani più promettenti. Giovedì sera si è rivista quella classe che era mancata come il pane a una squadra dal centrocampo profondamente rivisitato. Fagioli si era eclissato per un motivo o per un altro, meritandosi tre panchine di fila contro Como, Pisa e Roma (queste ultime due per novanta minuti). Poi le prime avvisaglie arrivate a San Siro, dove è sceso in campo dall’inizio alla fine.

Infine l’ottima prova di Vienna, come non ne si vedevano da tempo. Fagioli è apparso brillante, partecipativo, determinato. Contro un avversario modesto, ma in un momento concitato e di difficile gestione. Il classe 2001, tornato mezzala, ha giocato in verticale con disinvoltura e furbizia, lanciando Roberto Piccoli davanti al portiere – l’esito non ha tenuto fede all’assist – e creando la superiorità numerica moltissime volte. Una prestazione più che sufficiente davanti a un pubblico caldo che due anni fa, agli spareggi, seppe incantare la Fiorentina. L’augurio è che la scintilla austriaca possa aver acceso il furore agonistico di Fagioli.

La società di Rocco Commisso lo ha ufficializzato lo scorso 4 febbraio garantendo alla Juventus 2,5 milioni di euro per il prestito oneroso più 13,5 in caso di riscatto, che si è verificato alla nuova qualificazione in Conference League. I bianconeri hanno mantenuto il 10% sull’eventuale futura rivendita del centrocampista. I cui primissimi approcci alla maglia viola sono stati più che positivi, sennonché dal mese di aprile in poi ha vertiginosamente abbassato il livello delle sue prestazioni, scomparendo strada facendo. Stefano Pioli lo ha messo al centro del proprio progetto, offrendogli, invano, un percorso da regista.

Adesso che Fagioli sembra essersi ritrovato, l’allenatore cercherà di recuperarlo totalmente percorrendo la strada della continuità. È l’ora di battere il ferro finché è caldo, motivo per cui è lecito attendersi una sua partenza dal primo minuto anche domani contro il Bologna. La Fiorentina punterà tanto sulle sue caratteristiche per dare criterio e inventiva al centrocampo. Il ragazzo sa di dovere qualcosa ai tifosi viola, o più probabilmente agli spettatori del calcio italiano, perché il suo estro non rimanga sprecato ma affiori e sia d’impulso pure per la Nazionale azzurra. C’è da conquistare un Mondiale, servono i talenti. Lo scrive il Corriere dello Sport.