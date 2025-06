Corriere dello Sport: “Fazzini pronto a vivere il sogno Fiorentina, con il mito di Luka Modric”

Sulle sue colonne odierne, il Corriere dello Sport ripercorre la storia di Jacopo Fazzini, prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il classe 2003 è nato a Massa e cresciuto nel mito del nonno, Giorgio, ex tennista e capitano di Coppa Davis ai tempi di Pietrangeli, ma la sua passione per il calcio si sviluppa in Versilia. Il fratello Tommaso è numero dieci della Nazionale Italiana di Beach Soccer. Calcisticamente muove i primi passi nel Capezzano Pianore, prima di spostarsi a Empoli dove vivrà quasi otto anni, dal 2017 a oggi, tra settore giovanile azzurro e prima squadra.

Cresciuto in una scuola d’élite rappresentata dalla “cantera” empolese, un’investitura importante è arrivata da Riccardo Saponara, anche lui passato dall’Empoli alla Fiorentina, che non perde occasione per commentare con entusiasmo le prestazioni. Fazzini si ispira a lui e anche a un grandissimo, che il prossimo anno potrebbe sfidare in Serie A. Si tratta di Luka Modric, idolo d’infanzia e adolescenza, calciatore che il dieci azzurro cerca di imitare anche nell’estetica, dal taglio di capelli alla postura in campo. Jacopo è pronto a coronare uno dei suoi sogni fin da piccolo, indossare la maglia della squadra che ha sempre tifato.