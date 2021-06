Corriere dello Sport: Fares in uscita dalla Lazio. Per l’esterno c’è anche la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, l’esterno della Lazio ex Spal Mohamed Fares sarebbe in uscita dal club biancocelsete. Sulle sue tracce oltre a Torino, Cagliari e Verona, che potrebbe prenderlo in considerazione come contropartita nella trattativa per Lovato, ci sarebbe anche la Fiorentina.

Tare chiama incessantemente Pradè per Pezzella. Il DS viola sta temporeggiando in attesa di Italiano