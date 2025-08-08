8 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:26

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Fagioli è l’acquisto più rilevante della Fiorentina: un po’ regista un po’ incursore”

Foto ACF Fiorentina

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Fagioli è l’acquisto più rilevante della Fiorentina: un po’ regista un po’ incursore”

Redazione

8 Agosto · 09:18

Aggiornamento: 8 Agosto 2025 · 09:18

TAG:

FagioliFiorentina

Condividi:

di

In questo "nuovo" ruolo Fagioli ha ritrovato convinzione

Fagioli è sicuramente l’acquisto più rilevante a centrocampo di questa Fiorentina che ha pagato 13,5 milioni per prenderlo dalla Juventus. E con Stefano Pioli Nicolò ha una grande centralità nel progetto tecnico-tattico andando a ricoprire un ruolo ad hoc: un po’ regista, un po’ incursore e con un occhio attento all’interdizione proprio per sopportare il tridente davanti e, soprattutto, non andare in inferiorità numerica nel confronto con il reparto di fronte.

In questo “nuovo” ruolo Fagioli ha ritrovato convinzione, voglia ed entusiasmo. E quel tocco per Gudmundsson quaranta metri più avanti nella sfida contro il Nottingham Forest è il segno di quello che può e deve fare Fagioli per essere il valore aggiunto della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio