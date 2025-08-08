Corriere dello Sport: “Fagioli è l’acquisto più rilevante della Fiorentina: un po’ regista un po’ incursore”

Fagioli è sicuramente l’acquisto più rilevante a centrocampo di questa Fiorentina che ha pagato 13,5 milioni per prenderlo dalla Juventus. E con Stefano Pioli Nicolò ha una grande centralità nel progetto tecnico-tattico andando a ricoprire un ruolo ad hoc: un po’ regista, un po’ incursore e con un occhio attento all’interdizione proprio per sopportare il tridente davanti e, soprattutto, non andare in inferiorità numerica nel confronto con il reparto di fronte.

In questo “nuovo” ruolo Fagioli ha ritrovato convinzione, voglia ed entusiasmo. E quel tocco per Gudmundsson quaranta metri più avanti nella sfida contro il Nottingham Forest è il segno di quello che può e deve fare Fagioli per essere il valore aggiunto della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.