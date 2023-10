Corriere dello Sport, Fagioli confessa: era a conoscenza dei rischi, ma “così fan tutti”

La posizione di Nicolò Fagioli è considerata molto grave, ma il centrocampista della Juventus potrebbe in qualche modo alleggerita facendo i nomi di altre persone coinvolte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe scommesso centinaia di migliaia di euro sulle partite di Serie A. Il classe 2001 ha spiegato nei dettagli diverse situazioni, con il giro d’affari che potrebbe condurre alla criminalità organizzata.

A Fagioli è stato anche chiesto, durante l’interrogatorio, se fosse stato messo a conoscenza della gravità delle contestazioni e lui, secondo le prime ricostruzioni, sorprendentemente avrebbe risposto che sì, spiegando che nell’ambiente se ne parla e che c’è pure formazione sul tema fin dai settori giovanili, ma anche che “così fan tutti”. Come se fossero convinti di essere protetti da un qualcosa che in realtà non li protegge.

