Corriere dello Sport evidenzia: “Beltran torna al River, la Fiorentina si libera di un ingaggio da 1,8 milioni”
L’argentino sembra essersi deciso a tornare in patria
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2026 09:36
Lucas Beltran sembra essersi deciso a lasciare la Fiorentina. Il River Plate è pronto a riabbracciarlo per 500 mila euro di prestito oneroso con obbligo di riscatto a 7 milioni.
La prossima estate, dunque, il club gigliato si libererà di un ingaggio da quasi 1,8 milioni fino al 2028. Il Vikingo, rientrato dal prestito al Valencia, lascia Firenze dopo aver totalizzato 98 presenze in maglia viola e realizzato 16 gol e 9 assist. Lo scrive il Corriere dello Sport.