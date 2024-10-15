Corriere dello Sport: “Equivoco Beltran, è un trequartista spacciato per centravanti anche per Palladino”

Di fatto viene considerato un'alternativa a Gudmundsson e Colpani

Lucas Beltran, arrivato alla Fiorentina nell'estate del 2023 dopo una stagione positiva al River Plate, è stato inizialmente visto come il sostituto di Vlahovic, ma la sua duttilità tattica ha complicato la sua integrazione nel ruolo di centravanti. Beltran non è un attaccante strutturato come il serbo, ma piuttosto un giocatore mobile, più vicino a un falso nove o trequartista.

Durante la gestione di Italiano, Beltran è stato progressivamente spostato dalla punta centrale alla trequarti, posizione che lo stesso giocatore sembrava preferire. Nonostante un cambio di allenatore con l'arrivo di Palladino, la situazione non è cambiata molto: Beltran ha continuato a essere utilizzato come trequartista piuttosto che come prima punta. Le tre partite simbolo di questa evoluzione sono state Fiorentina-Akademia Puskas, Fiorentina-Monza e Fiorentina-The New Saints, in cui Beltran ha ricoperto diverse posizioni, ma mai quella di centravanti vero. Di fatto, ora viene considerato più un'alternativa ai trequartisti come Gudmundsson e Colpani, piuttosto che a Kean, che invece rimane il centravanti titolare. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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