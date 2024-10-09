Corriere dello Sport elogia Gudmundsson: “Gud me five. Con i suoi gol ha portato cinque punti”

Gudmundsson ha la media di un gol segnato ogni 64'

Tre partite e cinque punti: ecco l'effetto Albert Gudmundsson sulla Fiorentina. Cinque punti sui dieci totali conquistati finora in campionato dalla squadra di Palladino, grazie ai tre gol segnati contro Lazio (doppietta) e Milan. Il tutto giocando meno della metà delle gare. Somma facile: cinque punti in più firmati Albert Gudmundsson. Che di suo ha aggiornato il conteggio con numeri che fanno sgranare gli occhi: 193 minuti disputati in Serie A e un gol segnato ogni sessantaquattro, media che è tanto clamorosa quanto improponibile. C'è stato l'Empoli nel mezzo tra la Lazio e il Milan, ma a Empoli non c'è stata la Fiorentina. Non appena la squadra viola ha cambiato registro, qualità e capacità di essere determinante da parte di Gudmundsson sono tornate prepotenti in superficie per incidere in profondità sulle fortune viola. Altre riprove attendono la Fiorentina e l'islandese, ma intanto "Gud me five", Albert. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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