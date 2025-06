Corriere dello Sport: “Dzeko-Fiorentina? Da risolvere i problemi burocratici e bonus personali”

Edin Dzeko è virtualmente un calciatore della Fiorentina. L’attaccante bosniaco, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, ha fatto visita al Viola Park per poi tornare dalla propria famiglia. La firma sul suo nuovo contratto non è ancora arrivata, ma niente paura: la apporrà prima dell’inizio del ritiro (lunedì 14 luglio). I motivi del ritardo sono legati in buona sostanza ad alcune questioni burocratiche: devono essere definite le condizioni per i premi personali, quindi il numero di presenze, di gol o di assist da segnare affinché scattino i bonus.

Ad ogni modo è tutto a posto, una volta risolti gli ultimi dettagli formali il classe ’86 si legherà alla società di Rocco Commisso per un anno con opzione per il secondo. Percepirà un ingaggio da 1,8 milioni di euro netti più bonus (che possono far lievitare la cifra fino a oltre 2 milioni). Tra i principali motivi per cui l’ex Roma ha scelto di trasferirsi a Firenze c’è l’ambizione di un club importante come la Fiorentina, nonché la presenza di un allenatore come Stefano Pioli che nella sua carriera ha dimostrato di saper gestire magnificamente i grandi giocatori. Lo riporta il Corriere dello Sport.