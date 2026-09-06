Corriere dello Sport duro: "La Fiorentina è da incubo, rischia Grosso. Squadra senza un'idea né un'anima"

Terzo ko consecutivo in Serie A per i viola

Nemmeno un sogno brutto: è un incubo vero e proprio. Che la Curva Fiesole e lo stadio hanno provato almeno a scrollarsi di dosso fischiando tutti e tutto, contestando la squadra a fine partita, cantando “salta la panchina” a Fabio Grosso (a proposito: la società esclude riflessioni sul tecnico). Alla terza di campionato, sì: che però è anche la terza sconfitta per la Fiorentina, la seconda consecutiva in casa nel giro di una settimana, con appena un gol fatto (regalo ieri di Perri, portiere del Torino) e ben nove al passivo (e cinque di questi sempre al Franchi). E allora “tirate fuori le palle”, “meritiamo di più”, “bisogna correre per vincere”, “vogliamo gente che lotta”, “rispettate la maglia”, sono diventati la sigla di coda rabbiosa e livida dei tifosi viola, dopo che Adams ha raccolto il cross di Belghali e scaraventato il pallone alle spalle di De Gea per il 2-1 meritato della squadra granata (37’ della ripresa). Aprendo una crisi nemmeno immaginabile dal più pessimista degli indovini. Per dire: la Fiorentina non perdeva le prime tre di campionato dal 1935-36. Novantuno anni.

E sul gol del centravanti scozzese si sono materializzate le paure nelle loro forme più svariate, apparse già minacciose all’Olimpico all’esordio, ma si diceva la Roma è un’altra cosa rispetto alla Fiorentina e va bene, poi erano aumentate a dismisura contro il Frosinone di fronte a un 3-0 che non è stato campanello d’allarme doverosamente ascoltato e, infine, eccole qui con forza dirompente e provocate da un Torino ben organizzato, scolastico nel senso buono del termine nelle cose che ognuno dei calciatori di Abate era chiamato a fare, e soprattutto abile a passeggiare su quella che va definita una non-squadra. Senza gioco, senza anima, senza un’idea, la Fiorentina di ieri e di questo inizio incredibilmente negativo di campionato, che lasciava volentieri il comando del gioco agli avversari non sapendo che cosa fare con il pallone, ma che nemmeno provava ad andare addosso a Mandragora e compagni nel tentativo di ripartire in velocità una volta riconquistato il pallone stesso (magari, eh). Perché, fatte salve due-tre accelerazioni, non sapevano anche in questo caso cosa fare e come farlo.

Eppure, proprio in questa maniera, cioè con un’azione fortuita, la squadra di Grosso è andata a un centimetro dal vantaggio già al 2’, ma prima Mastantuono non ha angolato il tiro e Perri ha respinto esattamente sui piedi di Njie che ha calciato a colpo sicuro e a porta vuota, trovando però Fortini sulla linea a salvare il gol fatto. Invece che intimorire, la Fiorentina si è intimorita. Ha lasciato tutto in mano al Torino che con Mandragora, Fitz-Jim e Vlasic a turno giocava e faceva trame, però incideva poco, anche se una volta ci voleva una paratona di De Gea su Mandragora per tenere il punteggio sullo 0-0. Così non poteva andare in casa viola e nella ripresa Grosso ha messo subito Gnonto e Atta svoltando sul 4-2-3-1, ma non per quello la Fiorentina è passata in vantaggio: il regalo come detto era di Perri sul tiro con pretese limitate di Pellegrino da 30 metri (2’). Perri che poi ha negato il 2-0 ad Atta (21’), mentre il Toro si era già riorganizzato anche con i cambi per soffocare sul nascere le iniziative viola (quali? dove?) alla ricerca del modo per rimontare. Fino a quando ci ha pensato Mandragora (29’) con un sinistro dei suoi per l’1-1: e in quel momento il brutto sogno dei tifosi viola era già incubo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

