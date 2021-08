Corriere dello Sport, Duncan e Amrabat futuro in bilico. Resteranno alla Fiorentina o saluteranno?

E per il mercato in uscita? In linea teorica è sempre la stessa musica. Ventotto elementi sono in rosa al momento e ventotto dovrebbero rimanere fino gennaio, ma gli osservati speciali sono due: Amrabat e Duncan. Il Torino non si è proposto con autorevolezza per il Nazionale marocchino, la cui preferenze tuttavia andava all’Atalanta e in subordine al Napoli. Anche per Duncan c’è bisogno di un’offerta mirata ed effettiva, ad esempio del Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport.

