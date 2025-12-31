31 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:23

Corriere dello Sport: “Dodò resta a Firenze a gennaio. Sul fronte rinnovo ancora nessuna novità”

31 Dicembre · 10:08

Aggiornamento: 31 Dicembre 2025 · 10:08

Non sarà Dodò il sacrificato di turno

C’è da credere che a gennaio la difesa della Fiorentina non verrà esentata da modifiche, e anche profonde se necessario. Non sarà Dodo il sacrificato di turno. Il brasiliano classe 1998 resterà ben saldo al suo posto nonostante le incomprensioni dell’ultimo anno con la società viola. Il contratto del giocatore è valido ancora fino al giugno del 2027, e ad oggi non ci sono elementi che preludano a una sua partenza nella finestra di mercato invernale. D’altra parte ancora nessuna novità sul fronte rinnovo. Sarà in ogni caso uno dei riferimenti dei prossimi mesi: Vanoli potrà contare su di lui sulla fascia destra. Ma servirà il miglior Dodo per trascinare una squadra nettamente in difficoltà e all’evidenza sfiduciata. Lo riporta il Corriere dello Sport.

