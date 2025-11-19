Corriere dello Sport: “Dodò-Fiorentina stallo sul rinnovo. Il club ci conta, da capire le intenzioni del giocatore”

Tra i capisaldi della scorsa stagione da cui i tifosi viola si aspettavano nettamente di più c’è Dodo. Il classe 1998 brasiliano ha fatto discutere sia per l’uso opinabile dei propri canali social, che per l’atteggiamento spesso indolente e poco produttivo. Come buona parte dei suoi compagni di squadra, per carità. Solo che nel caso di Dodo ha colpito di più perché reduce da una stagione quasi antitetica a quella attuale. Qualcuno gli recrimina di aver pubblicato alcuni post fuori luogo, specie in un momento di grande difficoltà generale e di tensioni con la piazza.

Daniele Pradè prima di dimettersi aveva organizzato un piano di disgelo con gli agenti dell’ex Shakhtar Donetsk, nell’ottica di rinnovare il suo contratto ad oggi in scadenza nel 2027. L’idea resta quella di portarlo al giugno del 2029 con opzione per il 2030. L’addio del direttore sportivo ha rallentato il tutto, ma la società viola nutre ancora una buona dose di fiducia sull’esito positivo della trattativa. Che tra l’altro era iniziata un anno fa, salvo arenarsi per via delle posizioni distanti e inconciliabili delle parti in causa.

Qualche dubbio in più lato giocatore, rimasto scottato da un trattamento che ha sempre considerato ingiusto. Secondo quanto fanno filtrare i suoi procuratori, la Fiorentina gli avrebbe garantito l’aumento dell’ingaggio solo a partire dal 2027; dal Viola Park invece attribuiscono alle commissioni chieste dagli agenti la causa dello stallo. Sta di fatto che la volontà del club non è cambiata: i dirigenti viola proveranno a chiudere l’accordo per il rinnovo. Da capire quanto Dodo sia disposto a scendere a miti consigli per continuare questo matrimonio. Lo scrive il Corriere dello Sport.