La Fiorentina ha fissato il prezzo per la cessione di Dodò a 30 milioni, ciò per adesso non attira nessuno. Se non arriveranno acquirenti il braccio di ferro dovrà quantomeno diminuire, vista la lunga durata del contratto del terzino (in scadenza a giugno 2027). Lo riporta il Corriere dello Sport.