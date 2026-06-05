Corriere dello Sport: "De Gea l'identikit perfetto per Spalletti ma lui non preme per l'addio alla Fiorentina"

L'ingaggio da 2 milioni pesa sulle tasche viola

Invece l'opzione principale in caso Alisson non dovesse liberarsi è David De Gea, portiere spagnolo di proprietà della Fiorentina. Guadagna due milioni di euro e un anno fa era stato seguito con insistenza, salvo poi arrendersi al volere dei viola di mantenerlo come titolare. Un anno dopo la situazione è differente, tanto che gli stessi toscani possono prendere in considerazione un'offerta, anche per abbassare il monte ingaggi virando su altri profili.

Ovviamente De Gea è perfetto per l'identikit spallettiano, perché avrebbe più di qualche mese di credito da giocarsi, visto il curriculum che porta con sé, fra Manchester United e Atletico Madrid. Vero è che vive bene a Firenze e non premerebbe per andarsene, ma per lui sarebbe un'ultima danza per cercare di vincere trofei in una squadra costruita sul momento e senza guardare troppo al lungo periodo. Quello che ha chiesto Spalletti, insomma. Lo scrive il Corriere dello Sport.