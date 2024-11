Corriere dello Sport: “De Gea-Fiorentina fino al 2026 si può, pronto ingaggio da 2,4 milioni a stagione”

David De Gea, ex portiere del Manchester United, sta vivendo una rinascita calcistica alla Fiorentina. A 34 anni, contrariamente alle attese di un declino, si sta dimostrando uno dei migliori estremi difensori della Serie A, contribuendo in modo determinante all’exploit della squadra di Palladino.

Le sue prestazioni sono straordinarie: ha evitato 1,8 gol grazie alle sue parate, con una percentuale di salvataggi dell’80,6%, superiore a portieri top come Maignan e Sommer. È stato protagonista di momenti iconici, come la doppia parata su rigore contro il Milan.

Oltre alle doti tecniche, De Gea mostra leadership e qualità inaspettate, come l’assist contro il Verona, e sembra aver trovato una nuova casa a Firenze. Il contratto scade a giugno 2025, ma un rinnovo fino al 2026 appare probabile con la Fiorentina pronta ad esercitare l’opzione, con vantaggi economici importati per il giocatore (guadagnerà il doppio, 2,4 milioni). Dopo la Spagna e l’Inghilterra, questa terza fase della carriera in Italia potrebbe rappresentare la sua ultima tappa, vissuta con entusiasmo e nuove ambizioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.