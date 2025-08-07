7 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:39

Corriere dello Sport: “Davanti a proposte esorbitanti per Comuzzo la Fiorentina potrebbe riflettere”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

7 Agosto · 09:27

di

Il pezzo più pregiato della Fiorentina è Comuzzo

La Fiorentina si ritene completa in difesa. Dopodiché non è da escludere che nel caso in cui arrivassero offerte di alto tenore possa esserci una cessione. Il pezzo più pregiato è Comuzzo. Il difensore è seguito da diverse realtà inglesi (Bournemouth, Brighton, Sunderland) e tedesche (Lipsia). A gennaio il presidente Commisso si oppose al suo trasferimento al Napoli ma davanti a proposte esorbitanti chissà che la società non possa rifletterci. Il prezzo resta alto: 35-40 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

