Corriere dello Sport: “Davanti a proposte esorbitanti per Comuzzo la Fiorentina potrebbe riflettere”

La Fiorentina si ritene completa in difesa. Dopodiché non è da escludere che nel caso in cui arrivassero offerte di alto tenore possa esserci una cessione. Il pezzo più pregiato è Comuzzo. Il difensore è seguito da diverse realtà inglesi (Bournemouth, Brighton, Sunderland) e tedesche (Lipsia). A gennaio il presidente Commisso si oppose al suo trasferimento al Napoli ma davanti a proposte esorbitanti chissà che la società non possa rifletterci. Il prezzo resta alto: 35-40 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.