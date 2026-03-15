15 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:36

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Corriere dello Sport: “Da capire se Kean alla fine salità sul treno-charter per Cremona”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Da capire se Kean alla fine salità sul treno-charter per Cremona”

Redazione

15 Marzo · 09:28

Aggiornamento: 15 Marzo 2026 · 09:28

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Due allenamenti in gruppo avrebbero consentito il via libera

Se ci sarà, stavolta sarà stato davvero all’ultimo tuffo. Moise Kean a Cremona, ovviamente, punto d’arrivo fissato dopo la trasferta di Udine e la ricomparsa penalizzante del problema alla caviglia che aveva introdotto di nuovo il percorso di recupero per fargli saltare Parma e Rakow, così come a gennaio era rimasto ai margini con Bologna e Cagliari per rientrare con il Napoli disputando una ventina di minuti. Ma il punto d’arrivo è rimasto incerto, incertissimo per tutta la settimana, durante cui il centravanti violazzurro ha continuato a svolgere il programma personalizzato a parte e mai con i compagni, segno che la situazione non è andata migliorando nel modo sperato per consentirgli la presenza in gruppo: un paio di allenamenti di fila sarebbe stato il segnale del via libero definitivo.

E così siamo arrivati a oggi, rifinitura che precede la partita delicatissima con la squadra di Nicola, e il dubbio è sempre lì sospeso sopra la lista dei convocati per capire e vedere se alla fine Moise Kean salirà sul treno-charter diretto a Cremona: magari anche solo per esserci in panchina, ricordando che al Franchi all’andata l’ha decisa lui. Entrando a cinque minuti dal termine (la panchina allora come conseguenza dell’assenza prolungata al Viola Park per motivi familiari) e segnando il gol dell’1-0 al secondo di recupero. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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