Corriere dello Sport: “Con tre partite la Fiorentina può piombare nel baratro ma se il calendario fosse un’opportunità?”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Gli impegni che attendono la Fiorentina sono tutt’altro che semplici

E se il calendario fosse un’opportunità? Milan, Bologna e Inter sono i prossimi avversari sulla strada e la classifica piange: chissà che proprio questo desiderio di risalire la china non diventi un propulsore. La Fiorentina sa bene che non può e non deve essere quella che è stata fino ad oggi e se è vero che c’è grande determinazione nel riprendere il cammino allora potrebbe davvero essere un’occasione.

Ovvio che gli impegni che attendono i viola siano tutt’altro che semplici, con tre partite che possono far piombare la squadra nel baratro ma anche aprire scenari totalmente diversi. E allora davvero potrebbe essere l’occasione, se colta con la giusta concentrazione. Orgoglio e senso di appartenenza, c’è tutto il tempo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

