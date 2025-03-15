Corriere dello Sport: "Con il 3-5-2 la Fiorentina ha ritrovato certezze. Domani Marì dal 1'?"

Uno dei centrali che hanno giocato in Conference, domani può riposare

Col passaggio al 3-5-2, Raffaele Palladino ha ritrovato sicurezze, la sua Fiorentina anche. I tre centrali dietro sembrano più sicuri, si danno copertura a vicenda con tempi e modi che ultimamente nella linea a quattro non si davano, e la Fiorentina se ne avvantaggia anche in fase di partenza affidando a Pongracic (piedi buoni) il compito di costruire e a Ranieri di fare il centrocampista aggiunto a caccia di palloni (così è nato il l’intercetto del capitano su Vagiannidis per il gol di Gudmundsson). Domani contro la Juventus dovrebbe/potrebbe tornare Pablo Marí dal 1’. Lo scrive il Corriere dello Sport.