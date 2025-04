Corriere dello Sport: “Con Gudmundsson, più Beltran che Kean. In mezzo Adlì in vantaggio su Fagioli”

In vista della sfida di domani contro il Betis, semifinale di Conference League, rientrerà Colpaniper la Fiorentina. L’ex Monza è fuori da due mesi per un problema alla caviglia e tornerà almeno tra i convocati. Sarà assente Dodo, operato d’appendicite pochi giorni fa. Niente Pablo Marí e Cher Ndour in quanto fuori dalla lista Uefa. Nonostante le assenze, Palladino sembra orientato a riproporre il solito 3-5-2 con in porta De Gea. In difesa occhio al ritorno di Comuzzo, con al suo fianco Pongracic e Ranieri (squalificato domenica a Roma).

A centrocampo, il primo ballottaggio è quello tra Folorunsho e Parisi sulla corsia di destra: l’ex Napoli pare in leggero vantaggio. Mandragora giocherà interno, con Cataldi al centro e Adli mezzala sinistra. Sulla fascia spazio a Gosens. Poi il secondo ballottaggio, in attacco. Chi insieme a Gudmundsson? Ad ora il favorito sembra Beltran, considerando che Kean si presenterà a Siviglia avendo svolto un unico allenamento in gruppo. Da non sottovalutare anche il possibile impiego di Zaniolo. Tra poche ore Palladino scioglierà le riserve basandosi su quello che vedrà nella seduta di rifinitura di stamani al centro sportivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.