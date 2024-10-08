Corriere dello Sport: “Commisso ha lasciato Firenze. Tornerà forse per il mercato, a gennaio”

Commisso ha lasciato Firenze dopo un weekend perfetto

Rocco Commisso ha lasciato Firenze dopo un weekend perfetto, segnato dalla vittoria della Fiorentina contro il Milan e da altre importanti vittorie delle squadre femminile e Primavera. Visibilmente emozionato, il presidente viola ha ringraziato tutti prima della sua partenza, dichiarando la sua gratitudine e il suo entusiasmo per i recenti successi. Oltre ai risultati sportivi, il suo mese a Firenze è stato produttivo anche sul fronte stadio, con incontri con il sindaco per definire un cronoprogramma che permetterà alla Fiorentina di giocare al Franchi durante i lavori di ristrutturazione. Commisso tornerà in Italia forse a gennaio per seguire il mercato. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-elogia-prade-non-viene-mai-citato-ma-ha-fatto-un-gran-bel-mercato/271442/