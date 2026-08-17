Corriere dello Sport: "Commisso ha già speso 99 milioni, a giugno 2027 verrebbe sfondato il muro dei 150"

Tre ora le priorità: un esterno offensivo, un centrocampista di sostanza ed un esterno difensivo mancino

Nove acquisti, quasi tutti se non tutti di livello, molti (a riprova) costosi se non costosissimi: Giuseppe Commisso ha dato il via libera a spendere già 99 milioni, con muro dei 150 che sarebbe sfondato a giugno 2027 se si realizzassero le varie condizioni di riscatto o bonus applicate a gran parte di essi. Eppure il progetto di Fiorentina “competitiva e duratura” non è ancora ultimato: Grosso si aspetta altri tre rinforzi.

Nell’ordine che adesso è davvero di priorità: un esterno offensivo preferibilmente di piede destro che giochi sulla fascia sinistra, un centrocampista di sostanza e un esterno difensivo mancino alternativo a Valdepeñas. Qualcosa arriverà, ha detto il tecnico viola. Riferimento chiaro all’esterno offensivo, obiettivo che appunto sembrava in cima alla lista di tutto il mercato per la necessità di andare a soddisfare il 4-3-3 nei piani originari e che, invece, via via è scivolato in fondo. Anche se il 4-3-2-1 è ormai il sistema di gioco scelto per quest’inizio di stagione, spostando Atta a fare il trequartista e rinnovando importanza al ruolo di Gudmundsson in attesa del completo inserimento di Mastantuono. Lo riporta il Corriere dello Sport.