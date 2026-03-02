Corriere dello Sport: “Cessione di Kean? Non scontata, lascerebbe la Fiorentina solo per un’occasione ghiotta”

Tutto su Moise Kean. Stasera, a Udine, la Fiorentina si affiderà ai colpi del suo centravanti, che ha da poco compiuto 26 anni, per provare a battere i padroni di casa. Il valore dell’ex Juventus è sotto gli occhi di tutti, tanto che sono già ripartite le voci di mercato in vista di un’estate che si preannuncia bollente sul piano delle richieste. Ci sono però due discriminanti: la clausola da 62 milioni di euro (valida dal primo al 15 luglio), difficilmente accessibile in Italia; e la volontà del giocatore, che partirebbe solo per un’occasione ghiotta in quanto a Firenze si trova bene nonostante le difficoltà di questa annata. Quindi non ci sarà niente di scontato.
Ma il futuro non è adesso. Non il suo almeno. C’è da trascinare la squadra fuori dalle sabbie mobili, anche perché il vero Kean può riuscirci tranquillamente. Non è un caso che da quando ha smaltito definitivamente l’infortunio alla caviglia sia tornato a segnare a raffica, un po’ come la stagione scorsa in cui fu capace di collezionare 25 gol. Nelle ultime tre gare di campionato l’attaccante di Vercelli ha siglato 3 reti consecutive, sintomo di una ritrovata condizione fisica dopo un patimento durato due mesi, tra infiltrazioni e sforzi sterili. Forse non è un caso che abbia da poco festeggiato il compleanno regalandosi un nuovo singolo: “Moh Way”, un titolo che rieccheggia la leggendaria “My Way”. Alla maniera di Moise.
La Fiorentina stasera può sfruttare un jackpot inestimabile. Il Lecce e la Cremonese, concorrenti alla salvezza, hanno perso le rispettive partite e sono rimaste a 24 punti, motivo per cui i viola potrebbero compiere il doppio sorpasso in caso di vittoria. Raggiungerebbero quota 27 punti, lasciandosi finalmente alle spalle il terzultimo posto in classifica. Sarebbe una bella botta di autostima, pur rimanendo consci della condizione precaria e mutevole. Basterebbe un solo risultato sbagliato per tornare subito a lottare contro i mostri. Serviranno calma, equilibrio, concretezza e tanto cinismo.
La partita del Bluenergy ha un significato particolare: nel nome di Astori, che il 4 marzo di otto anni fa veniva trovato morto nella sua stanza d’hotel in Friuli il giorno in cui avrebbe dovuto giocare Udinese-Fiorentina: oltre al doveroso ricordo prima del fischio d’inizio, stasera sono previste una serie di iniziative, in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, incentrate sulla prevenzione cardiologica volute da Fiorentina, Udinese, Lega Serie A e dall’Associazione intitolata al capitano viola per sempre.
Contro l’Udinese, all’andata, arrivò la prima vittoria di questa difficile annata sportiva. Vanoli si aspetta una squadra che sappia «stare nella sofferenza», come ha sempre predicato. È il grande passo avanti fatto dai viola negli ultimissimi impegni, e che andrà riproposto stasera per approfittare di un’opportunità davvero ghiotta. Non sono ammessi cali di tensione, anche se l’impegno di Conference League contro lo Jagiellonia ha rubato più energie del previsto alla Fiorentina. E il 12 marzo già si riparte con gli ottavi europei. «Adesso dobbiamo essere positivi: servono tutti», ha chiosato l’allenatore dopo la gara di giovedì sera al Franchi. E allora, spazio alla memoria, alla consapevolezza e ai buoni propositi. Lo riporta il Corriere dello Sport.