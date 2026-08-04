Corriere dello Sport: "Cancellieri è un'occasione per la Fiorentina: vuole lasciare la Lazio"

Il giocatore ha il contratto in scadenza il prossimo anno

Considerando che Mastantuono è un’opportunità più che una necessità, la Fiorentina si sta guardando intorno. Tra i profili che restano da monitorare per le fasce c’è Matteo Cancellieri della Lazio. I viola fiutano l’occasione a buon prezzo visto che il classe 2002 ha il contratto in scadenza il prossimo anno e vuole andare via. Lo scrive il Corriere dello Sport.