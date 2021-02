Corriere dello Sport, Bonaventura out per infortunio: la Fiorentina rischia di perderlo per tre partite

Il volto dolorante e sconsolato di Bonaventura all’uscita dal campo prima della fine del primo tempo è rimasto nella mente di tutti. E ieri gli accertamenti diagnostici hanno spazzato via l’ottimismo residuo. E’ emersa una lesione di primo grado del flessore uno dell’alluce sinistro, di fatto il muscolo maggiormente sollecitato nella corsa e nel salto. Non il muscolo principale del piede, ma importante per i movimenti centrali di un calciatore in campo. Salterà la gara contro l’Udinese e quasi permanete contro la Roma. Subito dopo ci sarà il Parma e Bonaventura farò du tutto per recuperare anche se non è scontato. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, CASTROVILLI È TORNATO. PROLUNGAMENTO? SARÀ UNA TRATTATIVA LUNGA, HA MERCATO