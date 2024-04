Corriere dello Sport: “Bonaventura-Fiorentina ora il rinnovo è la soluzione più probabile”

Giacomo Bonaventura è pronto a rientrare. Il giocatore non è sceso in campo nella partita che la Fiorentina ha pareggiato a Plzen in Conference League, questo per smaltire una botta presa quattro giorni prima contro la Juventus. A gennaio sembrava logico e scontato che le strade fra Bonaventura e il club viola si sarebbero separate a fine stagione ma ora la musica è cambiata. Intanto c’è il contratto del trentaquattrenne che prevede un rinnovo automatico al raggiungimento del settanta per cento delle presenze in stagione (e gliene mancano poche). Dopodiché bisognerà attendere un confronto per avere certezze: le parti si incontreranno a bocce ferme senza preconcetti. L’addio del giocatore non è dunque più la soluzione più probabile. Lo scrive il Corriere dello Sport.