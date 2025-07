Corriere dello Sport: “Bologna e Betis su Mandragora ma la Fiorentina sta preparando il rinnovo”

Rolando Mandragora resta un obiettivo del Bologna. Giovanni Sartori e Marco Di Vaio hanno messo nel mirino, già da qualche tempo, il centrocampista che è legato alla Fiorentina fino al 30 giugno 2026. Il contratto prevede anche un’opzione di prolungamento di un ulteriore anno al raggiungimento di un determinato numero di presenze (il 50% del totale), ma per cautelarsi la società viola sembra stia preparando un’offerta di rinnovo al suo giocatore che due giorni fa ha compiuto 28 anni.

Oltre al Bologna sul centrocampista del 1997 c’è anche l’interessamento del Real Betis. Le conferme sono arrivate nelle scorse ora da Siviglia. Anche la squadra spagnola sta valutando l’idea di provare ad ingaggiarlo. Sarebbe una concorrente dei rossoblù che vorrebbero riportarlo da Vincenzo Italiano che ha già allenato Mandragora per due stagioni a partire dall’estate del 2022. Il Bologna segue con attenzione gli sviluppi della situazione, ma Mandragora non è l’unico seguito come possibile rinforzo per la zona mediana del campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.