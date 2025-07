La Fiorentina cerca una sistemazione per Lucas Beltran, ma Pradé e Goretti sperano in una soluzione a titolo definitivo per fare cassa. L’argentino è stato cercato dal River Plate ma non è da escludere che il club possa rifarsi avanti. Anche il Flamengo ha fatto un’offerta per Beltran che però non è convinto. In mancanza di alternative la Fiorentina si troverà costretta alla cessione in prestito con opzione. Lo scrive il Corriere dello Sport.