Corriere Dello Sport, Badelj rimane fino a Giugno poi per lui sarà: Roma, Milan o Siviglia

Si parla di Milan Badelj nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, il centrocampista croato dovrebbe rimanere alla Fiorentina fino a Giugno per partire poi a parametro zero. Le squadre interes...

Si parla di Milan Badelj nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, il centrocampista croato dovrebbe rimanere alla Fiorentina fino a Giugno per partire poi a parametro zero. Le squadre interessate sono tre: Milan, Siviglia e Roma con i giallorossi della capitale in vantaggio. Di Francesco disse che ne avrebbe parlato dopo la sosta ma ancora, niente dichiarazioni in merito (LEGGI QUI).

L'avvento di Montella al Siviglia però incuriosisce il croato che ha avuto l'esperienza con l'ex allenatore viola già a Firenze.

Il rinnovo ormai sembra molto più che improbabile e, l'unica soluzione per vederlo partire in anticipo sarebbe quella di un importante esborso economico da parte di una delle contendenti. Ma la Fiorentina avrebbe bisogno del rincalzo. Solo il tempo dunque darà la risposta...