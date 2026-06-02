Corriere dello Sport bacchetta la Fiorentina: "Aveva un vantaggio nei tempi che non ha sfruttato"

Da oggi in poi riguardo a Grosso novità concrete dentro una situazione delineata

Forse era stata fatta troppo semplice o forse non era nemmeno così tracciata la strada, oppure magari ormai “funziona” così al variare dei dirigenti e degli allenatori, e basta ricordarsi quanto c’è voluto per trovare l’accordo con Italiano nel 2021 dopo il dietrofront clamoroso di e con Gattuso annunciato e mai ufficializzato nel giro di una ventina di giorni, o un’estate fa con Pioli per questa o quella ragione legata al rapporto con l'Al Nassr dopo le dimissioni improvvise di Palladino, ma di certo la Fiorentina aveva un vantaggio (salva da oltre tre settimane) nei tempi e nella realizzazione dei programmi che non ha sfruttato.

Niente di che quello e niente di che ora, visto e considerato che siamo appena al 2 giugno (buon compleanno Repubblica Italiana), però insomma tutto faceva comodo. Fino a ieri, quando telefonate, contatti e messaggi hanno dato vita alla classica giornata che sposta da oggi in poi le novità concrete dentro una situazione delineata: sempre ricordando i due biglietti di lunedì con destinazione Stati Uniti per il direttore generale Ferrari e il direttore sportivo Paratici, viaggio fissato per parlare e confrontarsi di persona sui piani estivi (budget in primis) con la famiglia Commisso. Ed è chiaro che ci andranno con Fabio Grosso ufficiale sulla panchina viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.