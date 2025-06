Corriere dello Sport: “Atangana nel mirino della Fiorentina, il Reims chiede 10 milioni”

Parallelamente la Fiorentina guarda anche a profili più giovani e meno costosi, come Valentin Atangana del Reims, già noto alla dirigenza per via dell’operazione Richardson conclusa l’estate scorsa. Il centrocampista francese, classe 2005, ha già collezionato quasi 50 presenze in Ligue 1 e ha un contratto valido fino al 2027. Il Reims chiede 10 milioni di euro per il suo cartellino.

Su Atangana, però, la concorrenza è agguerrita: anche Aston Villa, West Ham, Lazio ed Eintracht Francoforte seguono da vicino il giocatore. La Fiorentina continua a valutare con attenzione il mercato dei centrocampisti, bilanciando ambizioni tecniche e sostenibilità economica. Lo scrive il Corriere dello Sport.