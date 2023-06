Corriere dello Sport, Amrabat separato in casa, si aspettano offerte concrete

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina ormai sta guardando avanti ed è decisa a cedere Sofyan Amrabat per una cifra congrua. Al momento il giocatore non ha ricevuto grandi offerte che possono soddisfare la società viola, la base di offerta deve essere di almeno 30 milioni. Oltre all’Atletico Madrid, che non sembra intenzionato ad affondare il colpo, si sta muovendo il Liverpool in Premier League. Insomma, la situazione è ben chiara agli occhi dei dirigenti, ora sta ad Amrabat e il suo agente trovare una sistemazione per la prossima stagione.