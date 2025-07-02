Corriere dello Sport: "Alla Fiorentina piace Piccoli, il Cagliari ha fissato il prezzo a 30 milioni"

Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport ha parlato della valutazione fatta dal Cagliari per Roberto Piccoli che è il candidato numero 1 per sostituire Kean in caso di partenza:"Come ha un punto...

Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport ha parlato della valutazione fatta dal Cagliari per Roberto Piccoli che è il candidato numero 1 per sostituire Kean in caso di partenza:

"Come ha un punto d’arrivo quella che dovesse essere necessaria, se ed eventualmente, per la sostituzione di Moise Kean: di nome Roberto Piccoli. Ieri primo giorno trascorso dei quindici in cui può scattare la clausola da cinquantadue milioni (dev’essere lo stesso Moise a farlo con l’input del club a lui interessato) per dare il via libera alla cessione del centravanti da venticinque gol nel suo primo anno a Firenze e non sarà uno stillicidio da qui al 15 luglio, ma solo un avvicinamento naturale a quello che sarà, con la Fiorentina che intanto ha messo l’attaccante del Cagliari in cima alle preferenze. E la società di Giulini ha rimodulato la richiesta per privarsi dell’attaccante: trenta milioni, ora."