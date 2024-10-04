Corriere dello Sport: “Adli finalmente c’è! Ora la Fiorentina pensa davvero al suo riscatto a giugno”  

Adli ha esordito da titolare con la Fiorentina in modo brillante, segnando il gol del vantaggio

Adli ha esordito da titolare con la Fiorentina in modo brillante, segnando il gol del vantaggio al 65° minuto contro il The New Saints. Dopo una discesa di Ikoné e un passaggio a Kouame, Adli ha vinto un rimpallo e ha segnato con un preciso tiro mancino nell'angolo sinistro. Questo gol ha sbloccato una partita complicata per la Fiorentina, che nel primo tempo aveva faticato a creare occasioni contro un avversario modesto. Nonostante la sua velocità non sia straordinaria, Adli ha mostrato di essere un regista capace di cercare costantemente la verticalizzazione, anche se spesso limitato dalla staticità dei compagni.

La sua prestazione fa sperare che possa diventare un punto di riferimento per il centrocampo viola, e la dirigenza potrebbe valutare di riscattarlo dal Milan il prossimo giugno. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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