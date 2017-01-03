Corriere della Sera: "La bandiera Antognoni sventola ancora a Firenze"
Con il comunicato ufficiale di ieri Antognoni torna a pieno titolo in Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2017 13:12
"La bandiera Antognoni sventola ancora a Firenze". Titola così l'edizione odierna del Corriere della Sera che dedica un ampio spazio al ritorno nella società gigliata di Giancarlo Antognoni. Infatti, dopo il comunicato ufficiale di ieri, l'Unico 10 torna a a far parte a pieno titolo dell'organigramma societario della Fiorentina dopo ben 15 anni.