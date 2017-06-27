Corriere della Sera, individuato l'advisor della cessione. Ecco a quanto varrebbe la Fiorentina...

Il corriere della sera ha fatto un'analisi della futura cessione della Fiorentina. Secondo il quotidiano la valutazione...

Come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, sarebbero emersi alcuni notevoli dettagli per una possibile accelerata della cessione della società. Come riportato dal Corriere infatti, non ci sarebbe ancora nessun compratore interessato. I fratelli Della Valle peró avrebbero individuato l'advisor, nella banca d'affari Goldman Sachs, capace di dare una valutazione. Il valore effettivo oscillerebbe tra i 200 e i 250 milioni di euro