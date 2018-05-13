Cori contro Napoli. Sarri si infuria e la partita viene interrotta per 5 minuti

Ancora cori contro Napoli, "o Vesuvio Lavali col fuoco", al 32' del primo tempo durante Samp-Napoli da parte dei tifosi blucerchiati. Il tecnico degli azzurri, Maurizio Sarri, si è avvicinato furioso...

Ancora cori contro Napoli, "o Vesuvio Lavali col fuoco", al 32' del primo tempo durante Samp-Napoli da parte dei tifosi blucerchiati. Il tecnico degli azzurri, Maurizio Sarri, si è avvicinato furioso al quarto uomo, al quale ha indicato la Gradinata Sud sottolineando i cori e facendo intendere di non essere disposto ad accettare ulteriori espressioni del genere.

I cori si erano sentiti anche a inizio partita verso i tifosi del Napoli presenti allo stadio. La tifoseria partenopea, gemellata con quella del Genoa, aveva risposto con bordate di fischi.

Al 31' st l'arbitro Gavilucci ha sospeso per circa 5 minuti la partita per i cori discriminatori contro i napoletani, ripetutisi più volte durante il match. In campo, sotto la pioggia, era andato anche il presidente doriano Massimo Ferrero, che con ampi gesti delle mani ha chiesto ai tifosi di smetterla, prendendosi anche qualche insulto.

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