CorFio, la Fiorentina è da Europa? Lo scorso anno 12 punti significavano 3° posto, ora 5°

La Fiorentina è in grado di lottare per l’Europa? Difficile dirlo, nelle ultime cinque stagioni sono sempre le stesse squadre ed essersi qualificate per la Champions League e Europa League. Lo scorso anno 12 punti significavano il terzo poso mentre oggi la Fiorentina è quinta. Ma comunque è sempre in corsa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

