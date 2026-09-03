Corfio: "La Fiorentina di Grosso da costruire: serve tempo, ma con il Torino servono punti"

Giovani, volti nuovi e una squadra da amalgamare: la sfida di Grosso è appena iniziata

L’inizio di stagione è stato tutt’altro che semplice per la Fiorentina di Fabio Grosso. Il mercato ha messo a disposizione dell’ex tecnico del Sassuolo una rosa ricca di alternative e qualità, ma la sfida resta complessa. I primi risultati hanno già alimentato qualche malumore nell’ambiente viola, come sottolinea il Corriere Fiorentino, ma il progetto della Fiorentina necessita di tempo per essere costruito.

Rispetto alla deludente stagione 2025/26, la rivoluzione è stata praticamente totale, con l’unica eccezione del reparto portieri. Sono arrivati numerosi giovani, provenienti da realtà e campionati differenti: ben 13 acquisti distribuiti in sei tornei. Alcuni nuovi innesti, inoltre, sono arrivati soltanto nelle ultime ore del mercato, tra cui le ali e Beto.

Le sconfitte contro Roma e Frosinone hanno evidenziato una squadra ancora alla ricerca della propria identità e di una precisa chimica di gruppo. La mancanza di equilibrio, però, non può bastare a spiegare i sette gol incassati nelle prime due gare. Grosso ha bisogno di tempo per assemblare i tanti nuovi elementi e trovare la giusta combinazione nel grande puzzle viola. Il tempo, però, non è infinito: contro il Torino serviranno soprattutto punti e una prima risposta sul campo.