CorFio: "Il River ci prova per Mastantuono, ma il Real spinge per la permanenza in Europa"
Paratici punta sui rapporti con il Real per convincere i Blancos
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2026 10:26
La Fiorentina prosegue il lavoro per rinforzare le corsie offensive, anche se per arrivare a un nuovo innesto sarà necessario attendere ancora. Tra i nomi monitorati c'è quello di Franco Mastantuono, giovane talento argentino di proprietà del Real Madrid e seguito da diversi club.
Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, sullo sfondo resta vivo anche l'interesse del River Plate, ma i Blancos sarebbero orientati a far proseguire la crescita del classe 2007 in Europa. In quest'ottica, la Fiorentina conta anche sugli ottimi rapporti tra Fabio Paratici e il Real Madrid, pur sapendo che la trattativa si presenta tutt'altro che semplice.