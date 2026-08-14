CorFio: "Fiorentina-Benevento, Mandragora da valutare: Brescianini pronto a sostituirlo"

Da valutare Mandragora alle prese con un problema alla schiena

La Fiorentina inaugura ufficialmente la nuova stagione questa sera alle 21.15 al Franchi, dove affronterà il Benevento nei trentaduesimi di Coppa Italia. Fabio Grosso chiede alla squadra di unire entusiasmo ed equilibrio, consapevole dei numerosi cambiamenti apportati durante l’estate e di una rosa ancora in fase di completamento.



Il tecnico si è detto soddisfatto del lavoro svolto finora e del rapporto instaurato con la società, sottolineando però che servirà tempo per valorizzare al meglio i tanti nuovi acquisti. Al Franchi sono attesi oltre 11 mila spettatori, a conferma delle grandi aspettative legate al nuovo corso viola.



Per la sfida contro il Benevento, Grosso dovrebbe puntare soprattutto sui giocatori che hanno lavorato più a lungo con lui. Pellegrino, arrivato ieri per le visite mediche, non sarà disponibile a causa delle ultime formalità burocratiche, mentre Mastantuono dovrebbe partire dalla panchina.



In attacco Atta e Gudmundsson sono pronti ad agire alle spalle di Kean, riferimento offensivo della squadra. A centrocampo Oulai è favorito su Fagioli, mentre resta da valutare Mandragora, alle prese con un problema alla schiena: in caso di forfait, potrebbe trovare spazio Brescianini.



In difesa, invece, Jimenez, Dragusin e Valdepenas sono pronti a fare il loro esordio ufficiale con la maglia viola, insieme a Ranieri. Tra i pali confermato De Gea.

