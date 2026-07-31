CorFio: "Fagioli è un intoccabile, ma con oltre 35 milioni tutto può cambiare"

Il ritorno di Mancini in azzurro rappresenta uno stimolo in più per il regista viola

Nel 2022 Nicolò Fagioli faceva il suo esordio in Nazionale sotto la guida di Roberto Mancini, con la prospettiva di diventare uno dei punti di riferimento del centrocampo azzurro. Oggi, quattro anni dopo, il centrocampista della Fiorentina è chiamato alla stagione della consacrazione. A 25 anni e con appena sette presenze in maglia azzurra, il classe 2001 è determinato a rilanciarsi. Il Corriere Fiorentino analizza il suo momento, tra ambizioni personali, gestione tecnica e possibili scenari di mercato.

Il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale rappresenta una spinta importante per Fagioli. Il commissario tecnico continua a stimarlo molto e lo considera un profilo ideale per il suo centrocampo, sia nel ruolo di regista sia in quello di mezzala. Per riconquistare spazio in azzurro, però, sarà fondamentale trovare continuità con la Fiorentina.

Nelle prime settimane di preparazione Fabio Grosso gli ha concesso ampio spazio, alternandolo però spesso con Oulai per garantire maggiore fisicità ed equilibrio al reparto. Una scelta legata agli esperimenti estivi o un'indicazione tattica destinata a proseguire? Le prossime amichevoli offriranno risposte più chiare. Finora, comunque, Fagioli è stato impiegato soprattutto nel ruolo di mezzala.

Nonostante ciò, il suo status all'interno della rosa viola resta solido. Insieme a De Gea è considerato uno dei punti fermi della squadra, è felice a Firenze e punta a riconquistare la Nazionale attraverso le sue prestazioni al Viola Park. Resta però aperta la finestra di mercato: secondo il Corriere Fiorentino, un'eventuale offerta superiore ai 35 milioni di euro potrebbe spingere il club a fare delle valutazioni anche sul futuro del centrocampista.