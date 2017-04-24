Cor. Sport: ora Bernardeschi può rinnovare. Accordo con agente per riflettere, ma prima di firmare...
Federico Bernardeschi potrebbe, al termine della stagione, rinnovare con la Fiorentina. E' quanto riporta il Corriere dello Sport, che sostiene come il ragazzo - d'accordo con il suo agente - si sia p...
A cura di Redazione Labaroviola
24 aprile 2017 20:00
Federico Bernardeschi potrebbe, al termine della stagione, rinnovare con la Fiorentina. E' quanto riporta il Corriere dello Sport, che sostiene come il ragazzo - d'accordo con il suo agente - si sia preso del tempo per riflettere sulla proposta dei viola: ingaggio da 2,5 milioni di euro più bonus. L'attuale numero 10, prima di firmare, vuole conoscere il nome del nuovo allenatore del club gigliato e, soprattutto, i progetti futuri.